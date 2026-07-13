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Троє рятувальників постраждали на Дніпропетровщині через повторний удар окупантів – ДСНС

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Троє рятувальників постраждали на Дніпропетровщині через повторний удар окупантів – ДСНС

Троє рятувальників дістали поранень через повторний удар окупантів по місцю пожежи у Петропавлівській територіальній громаді Синельниківського району (Дніпропетровська обл.), повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій.

"Через ворожий обстріл спалахнув житловий будинок. На місце події одразу прибули вогнеборці. Проте під час ліквідації пожежі ворог підступно завдав повторного удару по тих, хто рятував чуже життя. Поранення отримали троє наших надзвичайників", – йдеться у повідомленні к телеграм-каналі ДСНС.

#дніпропетровщина #атаки_рф #дснс #рятувальники
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