ЄС разом з Україною готуються до зими у світлі ймовірних ударів РФ по енергосистемі

Європейський союз та Україна розпочали роботу щодо підготовки до майбутньої зими у світлі ймовірних ударів Росії по українській енергосистемі.

Про це у понеділок в Брюсселі на пресконференції по завершенню засідання Ради ЄС з закордонних справ повідомила Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики Кая Каллас.

"Разом з міністром Сибігою (Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України – ІФ-У) ми обговорили ситуацію на полі бою та зміцнення енергетичної стійкості України. Наступної зими Росія, ймовірно, знову завдасть удару по українській енергосистемі, тому ми готуємося. Україні потрібні генератори, запасні частини та фінансування для ремонту", – деталізувала вона.

Каллас також констатувала, що головним пріоритетом залишається протиповітряна оборона. "Я закликала ті держави-члени, які мають запаси, надати їх Україні. Рішення Сполучених Штатів дозволити Києву виробляти ракети Patriot за ліцензією є позитивним кроком, навіть якщо це потребує часу", – додала Високий представник.