Співачка Полякова: Я була в Росії всього один раз на початку 2015р і не з концертом

Виконавиця Ольга Полякова заявляє, що була в Росії лише один раз у 2015 році, і не з концертом, а для участі в телевізійному шоу, яке не вийшло, бо вона розірвала контракт на зйомку.

"Я була всього один раз (в Росії – ІФ-У) і не з концертом, на початку 2015 року, і більше туди не їздила", – сказала Полякова на засіданні тимчасової слідчої комісії (ТСК) з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану під головуванням народного депутата Олексія Гончаренка (фракція "Європейська солідарність") у понеділок в Києві.

Як пояснив Гончаренко, причиною заслуховування Полякової на ТСК стала відмова їй брати участь у національному відборі на пісенний конкурс "Євробачення-2026".

"Я вважаю цю відмову порушенням моїх прав. Жоден закон України не встановлював на той момент появи цього пункту правил, відповідальності ні кримінальної, ні адміністративної за такі виступи. Цей пункт з’явився заднім числом лише у 2019 році і застосовувався дуже вибірково", – заявила виконавиця.

Вона зазначила, що в попередні роки, до появи заборонної норми, від України на конкурсі виступали артисти, які були в РФ після 2014 року, а також такі особи були членами журі нацвідбору.

У зв’язку з цим Полякова вважає, що такі заборони порушують Конституцію і ряд законів.

"Сьогодні правила відбору не актуальні, не досконалі, вони ставлять в гірше становище тих, хто весь цей час працював в Україні, і так як я відмовився багато років до повномасштабного вторгнення в Україну від Росії, від російського ринку і працював виключно в Україні. Я не одна, ці люди також не мають права", – заявила артистка, в той же час, не назвала, хто так само як і вона має схожі проблеми, додавши, що це "весь топовий ешалон".

За її словами, у той же час, в нацвідборі можуть брати участь артисти, які виїхали з України в незаконний спосіб чи ухиляється від виконання військових обов’язків перед державою.

"Не було такого закону… Якби нам тоді сказали, що все – з 2014 року, той, хто їздить в Росію, той порушує закон. Ніхто би не їздив, але цього закону не було. А полагатися тільки на якісь свої моральні принципи… Хтось раньше дойшов, як я, а хтось пізніше, не всі люди розумні", – заявила виконавиця.

Полякова також заявила, що через те, що дискусія з мовником щодо зміни правил нацвідбору не відбувається, вона буде змушена вирішувати це питання через суд.

"Моя поїздка до Росії була один єдиний раз в 2015 році, і це був не концерт, а участь в шоу, і після цієї поїздки я розірвала контракт, заплатила "неустойку" і те шоу навіть не вийшло по телебаченню, бо я перестала там зніматися, мені було все понятно з ними вже тоді", – розповіла співачка.

Вона додала, що після того не їздила в РФ навіть попри те, що її мама там жила.

Під час засідання ТСК головуючий також задавав Поляковій запитання щодо інших українських та російських артистів і державної політики у музичній сфері.

Як повідомлялося, Ольга Полякова планувала подати заявку на участь у нацвідборі на "Євробачення-2026". У зв’язку з чим, вона звернулася до "Суспільного" із закликом змінити правила відбору. Зокрема, вона заявила, що правила мають розвиватися разом із країною, і тому вважливо, щоб кожен артист, який живе, працює і творить в Україні, мав рівне право представляти державу на міжнародній сцені.

Суспільне мовлення у відповідь на звернення Полякової заявляє, що вважає неприпустимим представлення України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" артистами, які вели концертну діяльність в РФ чи окупованих територіях після 15 березня 2014 року.

З відкритих джерел відомо, що востаннє Полякова виступала в Росії 23 травня 2015 року, ставши ведучою премії "RU.TV".

Після чого, продюсер виконавиці Михайло Ясинський допустив судове оскарження, якщо Суспільний мовник не допустить артистку до нацвідбору на "Євробачення-2026". Крім того, він поскаржився Європейській мовній спілці (EBU).

11 грудня 2025 року Ясинський звернувся до "Суспільного" з пропозицією ініціювати публічне обговорення необхідності перегляду положень правил нацвідбору на "Євробачення". Зокрема, він пропонує закласти такі положення в правила: повна й безумовна заборона будь-якої діяльності з агресором після 24 лютого 2022 року; період до 24 лютого 2022 року має оцінюватися диференційовано, з урахуванням: регулярності виступів, формату заходів, наявності контрактів, подальшої громадянської та публічної позиції; індивідуальна оцінка замість автоматичної дискваліфікації; однакові критерії для всіх, включно з питаннями: сплати податків в Україні, дотримання законодавства, законності перетину кордону в умовах воєнного стану. Серед іншого, продюсер вкотре заявив, що не хоче доводити це питання до суду.

Голова підкомітету з питань музичної індустрії комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики (фракція "Слуга народу"), президент Всеукраїнської асоціації музичних подій "UAME" Олександр Санченко не бачить необхідності переглядати правила нацвідбору на "Євробачення" в частині заборони участі для артистів, які після березня 2014 року виступали в РФ чи окупованих територіях.

В свою чергу, музична продюсерка нацвідбору на "Євробачення-2026", співачка Джамала вважає, що правила допуску до нацвідбору можна переглянути і вдосконалити.

17 грудня "Суспільне" опублікувало результати опитування, яке свідчить, що 56% українців вважають, що артисти, які між 2014 та 2022 роками продовжували виступати в РФ, не мають права брати участь у нацвідборі на "Євробачення".