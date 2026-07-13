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ЄС створив неформальну групу для координації міжнародних дій для звільнення незаконно утриманих РФ українських цивільних – Каллас

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ЄС створив неформальну групу для координації міжнародних дій для звільнення незаконно утриманих РФ українських цивільних – Каллас

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики Кая Каллас говорить, що ЄС створив неформальну групу для координації міжнародних дій з метою звільнення незаконно утриманих на тимчасово окупованих Росією територіях українських цивільних.

Про це вона повідомила у понеділок в Брюсселі на пресконференції по завершенню засідання Ради ЄС з закордонних справ.

"Ми створили нову неформальну групу для координації міжнародних дій щодо їхнього (незаконно утриманих українських цивільних – ІФ-У) звільнення", – анонсувала Каллас.

За словами Високого представника, питання долі українських утримуваних цивільних осіб розглядалося під час сніданку перед засіданням Ради ЄС. "Тисячі людей незаконно утримуються в російських в’язницях, зокрема на окупованих Росією територіях України. Докази тортур, сексуального насильства та повної відмови у належному праві є вражаючими. Свідчення, які ми почули сьогодні, стали потужним нагадуванням про те, що за кожною статистикою стоїть людське життя", – наголосила вона.

Каллас заявила, що "ЄС продовжує вимагати відповідальності". "Міністри ухвалили санкції, спрямовані проти російської тюремної системи, та домовилися збільшити підтримку неурядових організацій, які допомагають жертвам та їхнім родинам", – повідомила Високий представник.

#росія #каллас #повернення_українців #єс #викрадення
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