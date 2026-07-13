Зеленський прибув на зустріч Коаліції охочих у Парижі

Президент України Володимир Зеленський прибув на зустріч Коаліції охочих, яка відбувається у Парижі у понеділок.

Про це стало відомо з трансляції іноземних ЗМІ.

Як повідомлялося, 9 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчими днями у Франції відбудеться перша зустріч, присвячена проєкту української антибалістичної системи Freya, до участі в якій планують залучити лідерів держав і оборонні компанії. "Цей проєкт – це наша антибалістична система, яка повинна бути аналогом щодо збиття балістичних цілей, аналогом Patriot, але більш масового виробництва і більш дешевої системи. Таке завдання було сформульовано мною і нашими виробниками. Це європейська модель. Перша наша зустріч у цьому напрямку буде у Франції. Це буде найближчим часом", – сказав він.

За повідомленнями ЗМІ, у засіданні візьмуть участь від 25 до 35 глав держав та урядів, включаючи генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Вперше до Коаліції охочих приєднаються Молдова та Північна Македонія.

Наступного дня лідери візьмуть участь у святкуванні Дня взяття Бастилії у Франції, в якому візьмуть участь 500 військовослужбовців коаліції, включаючи діючих українських солдатів, які пройдуть маршем Парижем разом зі спільним прольотом винищувачів під управлінням пілотів Франції та України.