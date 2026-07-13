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Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до семи, серед них 4-річна дитина – ОВА

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Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до семи, серед них 4-річна дитина – ОВА
Фото: https://www.zoda.gov.ua

Кількість поранених через російський удар по Запоріжжю та району керованими авіабомбами зросла до семи, серед них – чотирирічна дитина, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

"Вже семеро поранених: збільшується кількість людей, постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район. Серед постраждалих – дитина. Чотирирічна дівчинка дістала поранень через атаку КАБом на приватні будинки у Запоріжжі", – написав він у Телеграмі у понеділок.

Усім пораненим надається необхідна медична допомога.

Як повідомлялося, ворог завдав чотирьох ударів КАБами по Запоріжжю.

Раніше повідомлялося про трьох постраждалих через атаку.

#запоріжжя #атаки_рф
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