Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до семи, серед них 4-річна дитина – ОВА

Кількість поранених через російський удар по Запоріжжю та району керованими авіабомбами зросла до семи, серед них – чотирирічна дитина, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

"Вже семеро поранених: збільшується кількість людей, постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район. Серед постраждалих – дитина. Чотирирічна дівчинка дістала поранень через атаку КАБом на приватні будинки у Запоріжжі", – написав він у Телеграмі у понеділок.

Усім пораненим надається необхідна медична допомога.

Як повідомлялося, ворог завдав чотирьох ударів КАБами по Запоріжжю.

Раніше повідомлялося про трьох постраждалих через атаку.