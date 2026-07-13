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Генпрокурор Кравченко назвав пріоритети правоохоронної системи: від міжнародних справ до захисту дітей

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Генпрокурор Кравченко назвав пріоритети правоохоронної системи: від міжнародних справ до захисту дітей
Фото: https://www.facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv/

Окремі кримінальні провадження, зокрема щодо замаху в Монако та підриву газопроводів "Північний потік", перебувають під увагою міжнародних партнерів, а їхнє професійне та об’єктивне розслідування є важливим для захисту репутації України і довіри до державних інституцій, заявив генеральний прокурор України Руслан Кравченко під час координаційної наради керівників правоохоронних органів.

"Сьогодні від якості діяльності правоохоронної системи залежить не лише безпека всередині країни. Від неї залежить і міжнародний авторитет України. Є кримінальні провадження, за перебігом яких уважно стежать наші міжнародні партнери. Це, зокрема, справа щодо замаху в Монако та розслідування обставин підриву газопроводів "Північний потік". Наше завдання забезпечити професійне, об’єктивне та неупереджене розслідування кожної такої справи", – розповів він к Телеграм.

Кравченко наголосив, що такі розслідування важливі для захисту репутації України та довіри до українських державних інституцій.

Генеральний прокурор також зазначив, що безумовним пріоритетом залишаються воєнні злочини.

"Ми не можемо передбачити, куди завтра вдарить російська ракета. Не завжди можемо захистити людей від самого удару. Але ми зобов’язані зробити все, щоб наслідки цих атак не ставали ще страшнішими через службову недбалість або безвідповідальність. Саме тому принциповим для мене є розслідування трагедії у Вишневому", – наголосив він.

Кравченко акцентував, якщо буде встановлено, що посадові особи своїми рішеннями чи бездіяльністю допустили наслідки, яких можна було уникнути, кожен із них має понести відповідальність.

Також він відзначив як окремий пріоритет – захист дітей.

"Жодна дитина, щодо якої існує очевидна загроза, не повинна залишитися без захисту держави. Там, де бездіяльність посадовців призводить до трагедій, буде принципова правова оцінка", – додав він.

Крім того, Кравченко наголосив на принциповості боротьби зі злочинами проти основ національної безпеки, корупцією, організованою злочинністю, злочинами у бюджетній, економічній та кіберсферах, а також із незаконними схемами ухилення від мобілізації.

#кравченко #пріоритети #генпрокурор
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