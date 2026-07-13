Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Ще одного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки КАБами на Запоріжжя – ОВА

1 хв читати
Додати як джерело
Ще одного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки КАБами на Запоріжжя – ОВА

Кількість поранених через російський удар по Запоріжжю та району керованими авіабомбами зросла до трьох, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Ще одного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки керованими авіабомбами на Запоріжжя і Запорізький район. Наразі допомога лікарів знадобилася трьом постраждалим", – написав він у Телеграмі у понеділок.

Федоров повідомив, що через атаку зруйновані та пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та садові будиночки. Виникли пожежі. На місцях працюють рятувальники, медики, правоохоронці. Усім постраждалим надається необхідна допомога.

Як повідомлялося, ворог завдав чотирьох ударів по Запоріжжю.

#запоріжжя #атаки_рф
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Нацполіція про вбивства військовими братів на Київщині: Конфлікт був через гучну музику та мотоцикли

Нацполіція про вбивства військовими братів на Київщині: Конфлікт був через гучну музику та мотоцикли

Трагедія на Київщині із незаконним позбавленням волі та вбивством двох братів сталася через побутовий конфлікт: жінка поскаржилася своєму чоловіку-ек…

Читати
Зеленський про вбивство двох мешканців Калинівки на Київщині: Затримано 10 осіб, в тому числі колишнього командира 155 бригади

Зеленський про вбивство двох мешканців Калинівки на Київщині: Затримано 10 осіб, в тому числі колишнього командира 155 бригади

Президент України Володимир Зеленський підтвердив затримання колишнього командира 155 бригади, причетного до резонансного вбивства двох цивільних меш…

Читати

РФ атакувала цивільне торговельне судно під прапором Того: троє членів екіпажу загинуло, п'ятьох поранено

Під час розвантаження мінеральних добрив на Одещині Росія завдала удару по цивільному торговельному судну під прапором Того, повідомив віцепрем’єр-мі…

Читати