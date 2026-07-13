Ще одного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки КАБами на Запоріжжя – ОВА

Кількість поранених через російський удар по Запоріжжю та району керованими авіабомбами зросла до трьох, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Ще одного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки керованими авіабомбами на Запоріжжя і Запорізький район. Наразі допомога лікарів знадобилася трьом постраждалим", – написав він у Телеграмі у понеділок.

Федоров повідомив, що через атаку зруйновані та пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та садові будиночки. Виникли пожежі. На місцях працюють рятувальники, медики, правоохоронці. Усім постраждалим надається необхідна допомога.

Як повідомлялося, ворог завдав чотирьох ударів по Запоріжжю.