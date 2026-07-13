Кошти за невикористані поїздки за старими тарифами 15 вересня перерахують на гаманець транспортної карти – "Київ Цифровий"

Кошти за невикористані поїздки у комунальному транспорті Києва за старими тарифами до 15 вересня перерахують на гаманець транспортної карти, повідомляють у застосунку "Київ Цифровий".

"3 15 липня зміниться вартість проїзду в метро, автобусах, тролейбусах, трамваях і фунікулері. До 15 вересня потрібно використати поїздки, які залишилися. 15 вересня кошти за невикористані поїздки перерахують на гаманець транспортної карти. Наприклад: якщо на карті залишатиметься 10 поїздок вартістю 6,5 грн за кожну, то на гаманець перерахують 65 грн", – йдеться в повідомленні застосунку.

Як повідомлялося, нові тарифи на разову поїздку в комунальному транспорті набудуть чинності у Києві з 15 липня – проїзд у метро, автобусі, трамваї, тролейбусі та фунікулері коштуватиме 30 грн. Водночас передбачені знижки залежно від кількості поїздок: 1-9 поїздок – 30 грн, 10-19 – 28,90 грн; 20-29 – 27,80 грн; 30-39 – 26,60 грн; 40-49 – 25,50 грн; 50 поїздок – 25 грн. З 1 серпня також діятиме квиток вартістю 60 грн, який дозволить здійснювати необмежену кількість пересадок протягом 90 хвилин.