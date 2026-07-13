Міноборони за перше півріччя майже на третину збільшило кількість допущених до використання на фронті дронів

Міністерство оборони України за перше півріччя 2026р. збільшило на 30% кількість кодифікованих та допущених до використання у Силах оборони дронів – до 413 у порівнянні з аналогічним періодом 2025р. та на 73% – у порівнянні з аналогічним періодом 2024р., повідомила пресслужба відомства.

"Міноборони кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони України рекордну кількість безпілотних авіаційних комплексів від початку року. Це на 30% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, та на 73% більше, ніж за той самий період у 2024 році", – йдеться у повідомленні міністерства у Телеграмі у понеділок.

Повідомляється, що серед кодифікованих БпАК найбільше ударних дронів коптерного типу, "безпілотники" на оптоволокні та дрони front-strike. У Міноборони навели назви деяких з нових дронів – Bababoom, "Оптослон", "Харьок", "Білий Вовк".