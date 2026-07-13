Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Міноборони за перше півріччя майже на третину збільшило кількість допущених до використання на фронті дронів

1 хв читати
Додати як джерело
Міноборони за перше півріччя майже на третину збільшило кількість допущених до використання на фронті дронів
Фото: НГУ

Міністерство оборони України за перше півріччя 2026р. збільшило на 30% кількість кодифікованих та допущених до використання у Силах оборони дронів – до 413 у порівнянні з аналогічним періодом 2025р. та на 73% – у порівнянні з аналогічним періодом 2024р., повідомила пресслужба відомства.

"Міноборони кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони України рекордну кількість безпілотних авіаційних комплексів від початку року. Це на 30% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, та на 73% більше, ніж за той самий період у 2024 році", – йдеться у повідомленні міністерства у Телеграмі у понеділок.

Повідомляється, що серед кодифікованих БпАК найбільше ударних дронів коптерного типу, "безпілотники" на оптоволокні та дрони front-strike. У Міноборони навели назви деяких з нових дронів – Bababoom, "Оптослон", "Харьок", "Білий Вовк".

#міноборони #бпла
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Нацполіція про вбивства військовими братів на Київщині: Конфлікт був через гучну музику та мотоцикли

Нацполіція про вбивства військовими братів на Київщині: Конфлікт був через гучну музику та мотоцикли

Трагедія на Київщині із незаконним позбавленням волі та вбивством двох братів сталася через побутовий конфлікт: жінка поскаржилася своєму чоловіку-ек…

Читати
Зеленський про вбивство двох мешканців Калинівки на Київщині: Затримано 10 осіб, в тому числі колишнього командира 155 бригади

Зеленський про вбивство двох мешканців Калинівки на Київщині: Затримано 10 осіб, в тому числі колишнього командира 155 бригади

Президент України Володимир Зеленський підтвердив затримання колишнього командира 155 бригади, причетного до резонансного вбивства двох цивільних меш…

Читати

РФ атакувала цивільне торговельне судно під прапором Того: троє членів екіпажу загинуло, п'ятьох поранено

Під час розвантаження мінеральних добрив на Одещині Росія завдала удару по цивільному торговельному судну під прапором Того, повідомив віцепрем’єр-мі…

Читати