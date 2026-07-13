До "Мрії" приєдналася уже кожна третя школа в Україні

До освітньої платформи "Мрія" під’єдналося уже 4,3 тис. шкіл, повідомили у платформі.

"4300 шкіл. Понад 640 тисяч користувачів. Тисячі годин, які вчителі змогли присвятити дітям замість паперової роботи", – йдеться в повідомленні платформи в Телеграм.

Як повідомлялося, у лютому 2024 року Кабінет міністрів доручив забезпечити використання мобільного застосунку "Мрія" в освітньому процесі закладами загальної середньої освіти з 2024/2025 навчального року. У червні 2024 року стартувало бета-тестування застосунку. 2 вересня стало відомо, що перші 40 шкіл у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Івано-Франківській, Київській та Дніпропетровській областях і Києві долучилися до застосунку "Мрія", і загалом у ньому вже понад 100 тис. користувачів.

В кінці жовтня 2025 року Кабінет міністрів розширив освітню платформу "Мрія" на дошкільну освіту. В травні 2026 року пілотний проєкт "Мрія.Дошкілля" стартував в 40 закладах дошкільної освіти України.

В середині листопада 2025 року, на освітній платформі з’явився розділ "Позашкілля", де розміщено понад 6 тис. гуртків.