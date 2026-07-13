Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

До "Мрії" приєдналася уже кожна третя школа в Україні

1 хв читати
Додати як джерело
До "Мрії" приєдналася уже кожна третя школа в Україні
Фото: Unsplash

До освітньої платформи "Мрія" під’єдналося уже 4,3 тис. шкіл, повідомили у платформі.

"4300 шкіл. Понад 640 тисяч користувачів. Тисячі годин, які вчителі змогли присвятити дітям замість паперової роботи", – йдеться в повідомленні платформи в Телеграм.

Як повідомлялося, у лютому 2024 року Кабінет міністрів доручив забезпечити використання мобільного застосунку "Мрія" в освітньому процесі закладами загальної середньої освіти з 2024/2025 навчального року. У червні 2024 року стартувало бета-тестування застосунку. 2 вересня стало відомо, що перші 40 шкіл у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Івано-Франківській, Київській та Дніпропетровській областях і Києві долучилися до застосунку "Мрія", і загалом у ньому вже понад 100 тис. користувачів.

В кінці жовтня 2025 року Кабінет міністрів розширив освітню платформу "Мрія" на дошкільну освіту. В травні 2026 року пілотний проєкт "Мрія.Дошкілля" стартував в 40 закладах дошкільної освіти України.

В середині листопада 2025 року, на освітній платформі з’явився розділ "Позашкілля", де розміщено понад 6 тис. гуртків.

#мрія #школи
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Нацполіція про вбивства військовими братів на Київщині: Конфлікт був через гучну музику та мотоцикли

Нацполіція про вбивства військовими братів на Київщині: Конфлікт був через гучну музику та мотоцикли

Трагедія на Київщині із незаконним позбавленням волі та вбивством двох братів сталася через побутовий конфлікт: жінка поскаржилася своєму чоловіку-ек…

Читати
Зеленський про вбивство двох мешканців Калинівки на Київщині: Затримано 10 осіб, в тому числі колишнього командира 155 бригади

Зеленський про вбивство двох мешканців Калинівки на Київщині: Затримано 10 осіб, в тому числі колишнього командира 155 бригади

Президент України Володимир Зеленський підтвердив затримання колишнього командира 155 бригади, причетного до резонансного вбивства двох цивільних меш…

Читати

РФ атакувала цивільне торговельне судно під прапором Того: троє членів екіпажу загинуло, п'ятьох поранено

Під час розвантаження мінеральних добрив на Одещині Росія завдала удару по цивільному торговельному судну під прапором Того, повідомив віцепрем’єр-мі…

Читати