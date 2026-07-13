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В Україну прибув Уповноважений з основоположних прав Угорщини

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В Україну прибув Уповноважений з основоположних прав Угорщини
Фото: pexels

В Україну прибув Уповноважений з основоположних прав Угорщини Югаз Імре, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, зазначивши, що серед основних питань для обговорення захист рівних прав і свобод, прав національних меншин та євроінтеграція.

"Із зустрічі на українсько-угорському кордоні розпочинаємо насичений день спільної роботи. Радий вітати в Україні колегу – доктора Югаза Імре, Уповноваженого з основоположних прав Угорщини", – написав він у Телеграмі у понеділок.

Як повідомив Лубінець, сторони планують обговорити "питання, які сьогодні є особливо актуальними: захист рівних прав і свобод, прав національних меншин (спільнот), політичних та релігійних поглядів, євроінтеграцію та поглиблення співпраці між нашими інституціями".

На думку Лубінця, готовність до діалогу є. "Працюємо на спільний результат", – додав він.

Український омбудсмен також повідомив, що разом з угорським візаві вони поклали квіти Захисникам України на території історико-меморіального комплексу "Кальварія", а також до Пам’ятного знаку героям визвольної боротьби Угорщини 1956 року та жертвам комуністичних диктатур. "Пам’ять має об’єднувати", – впевнений Лубінець.

#угорщина #лубінець #югаз_імре
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