В Україну прибув Уповноважений з основоположних прав Угорщини Югаз Імре, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, зазначивши, що серед основних питань для обговорення захист рівних прав і свобод, прав національних меншин та євроінтеграція.

"Із зустрічі на українсько-угорському кордоні розпочинаємо насичений день спільної роботи. Радий вітати в Україні колегу – доктора Югаза Імре, Уповноваженого з основоположних прав Угорщини", – написав він у Телеграмі у понеділок.

Як повідомив Лубінець, сторони планують обговорити "питання, які сьогодні є особливо актуальними: захист рівних прав і свобод, прав національних меншин (спільнот), політичних та релігійних поглядів, євроінтеграцію та поглиблення співпраці між нашими інституціями".

На думку Лубінця, готовність до діалогу є. "Працюємо на спільний результат", – додав він.

Український омбудсмен також повідомив, що разом з угорським візаві вони поклали квіти Захисникам України на території історико-меморіального комплексу "Кальварія", а також до Пам’ятного знаку героям визвольної боротьби Угорщини 1956 року та жертвам комуністичних диктатур. "Пам’ять має об’єднувати", – впевнений Лубінець.