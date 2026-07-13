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До 5 зросла кількість загиблих через атаку РФ на іноземне судно на Одещині – ОВА

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До 5 зросла кількість загиблих через атаку РФ на іноземне судно на Одещині – ОВА
Фото: ДСНС

Стало відомо про ще двох загиблих через російську атаку на судно під прапором Того в одному із портів Одеської області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"На жаль, під час ліквідації пожежі на комерційному судні, що було атаковано російським безпілотником, виявили тіла ще двох загиблих. Таким чином, кількість жертв ворожої атаки зросла до п’яти. Ще десятеро людей отримали поранення. Усі загиблі та постраждалі – члени екіпажу", – написав він у Телеграми.

Раніше повідомлялось про трьох загиблих та 10 поранених.

#того #атаки_рф #судно #одещина
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