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Екологічна спільнота закликає відновити Міністерство захисту довкілля як окреме відомство

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Екологічна спільнота закликає відновити Міністерство захисту довкілля як окреме відомство

Екологічна спільнота та офіс "Greenpeace Україна" закликають Кабінет міністрів відновити Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів як окрему незалежну інституцію під час анонсованого оновлення складу уряду.

Як зазначається в заяві організації у Facebook в понеділок, ліквідація Міндовкілля в липні 2025 року послабила екологічну політику держави. На думку Greenpeace Україна, наявність окремого потужного відомства є здоров’я людей, важливою для фіксації екологічних злочинів РФ, повоєнного відновлення природи та виконання Україною зобов’язань у рамках євроінтеграції.

"Те, що Україна не має окремого Міністерства довкілля, - це значне послаблення і для нашої природи, і для євроінтеграції. Довкілля в Україні має бути повноправним учасником державної політики та впроваджувати значну частину євроінтеграційних реформ, а це потребує окремої, незалежної та потужної інституції", - наводяться в публікації слова директорки офісу Greenpeace Україна Наталії Гозак.

Як повідомлялося, в Україні готується переформатування Кабінету міністрів. За інформацією з політичних кіл, серед змін, що обговорюються, відновлення окремого Міністерства аграрної політики та продовольства України шляхом виокремлення його з Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Міністерство аграрної політики та продовольства у 2019 році було приєднано до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Наприкінці 2020 року уряд ухвалив рішення про відновлення діяльності Мінагрополітики, і з 2021 року міністерство знову почало працювати як окремий центральний орган виконавчої влади. У липні 2025 року Мінагрополітики було реорганізовано, а його функції передано новоствореному Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства України.

#greenpeace #уряд #екологія
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