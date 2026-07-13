Складено п'ять протоколів про порушення мовного закону Одеським обласним драмтеатром – мовний омбудсмен

Представниця Уповноваженої із захисту державної мови Анна Неруш за результатами здійснення заходів державного контролю за застосуванням державної мови в Одеському обласному академічному драматичному театрі склала п’ять протоколів про адміністративні правопорушення.

"Підставою стала скарга, подана після суспільного резонансу довкола скасування студентської постановки п’єси Миколи Куліша "Мина Мазайло". До скарги були додані аудіозаписи засідання Художньої ради театру та зустрічей із його керівництвом, на яких зокрема зафіксовано використання недержавної мови", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час опрацювання матеріалів було встановлено, що аудіозаписи містять не лише відомості щодо можливого порушення мовного законодавства, а й висловлювання, які можуть потребувати окремої правової оцінки.

У зв’язку з цим уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська направила відповідні матеріали до Служби безпеки України для розгляду та реагування в межах її компетенції.

Зокрема, у зверненні зазначено, що окремі зафіксовані висловлювання можуть потребувати перевірки на предмет наявності ознак кримінального правопорушення.

"У межах державного контролю уповноважена двічі зверталася до театру з вимогою надати пояснення та матеріали, необхідні для проведення перевірки. Водночас театр відмовився надати запитувану інформацію", – додали в Секретаріаті.

Таким чином, за результатами розгляду матеріалів державного контролю представниця уповноваженого склала: протокол щодо виконувачки обов’язків директора – художнього керівника театру за статтею 188-53 Кодексу України про адміністративні правопорушення – за невиконання законних вимог Уповноваженого із захисту державної мови; чотири протоколи щодо членів Художньої ради театру за порушення вимог статті 12 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

"Під час розгляду матеріалів члени Художньої ради пояснювали використання російської мови тим, що про це нібито просив заявник. Водночас заявник це заперечив, а стаття 12 закону не передбачає можливості переходу на недержавну мову під час засідань, зустрічей чи іншого робочого спілкування в комунальному закладі на прохання іншої особи", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у червні, за результатами виїзної перевірки одеського театру було складено чотири протоколи про адміністративні правопорушення у сфері застосування державної мови.