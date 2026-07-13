Регулятор США дозволив позиціонувати паучі ZYN як менш шкідливу альтернативу сигаретам

Управління з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами США (The Food and Drug Administration, FDA) дозволило компанії Swedish Match USA, що належить транснаціональній тютюновій компанії Philip Morris International, позиціонувати нікотинові паучі ZYN із твердженням про їхню меншу шкоду порівняно з сигаретами, повідомляється на сайті американського регулятора за результатами наукової оцінки продукції.

Згідно з повідомленням, дозвіл поширюється на 20 видів (10 смаків із двома рівнями вмісту нікотину – 3 мг та 6 мг) паучів ZYN, що дозволені до продажу в США з січня 2025 року. Тепер компанія має право зазначати у маркуванні, що використання ZYN замість сигарет знижує ризик розвитку раку ротової порожнини та легенів, серцевих захворювань, інсульту, емфіземи й хронічного бронхіту. За словами в. о. директора Центру тютюнових виробів FDA Брета Коплоу, рішення дозволяє інформувати повнолітніх курців про менші ризики для здоров’я для прийняття ними поінформованого вибору.

"Оцінка FDA виробів із модифікованим ризиком покликана забезпечити повнолітніх споживачів чіткою, науково обґрунтованою інформацією про відносну шкоду тютюнових виробів, щоб вони могли робити поінформований вибір", – наводяться в публікації слова Коплоу.

Під час розгляду заявок регулятор проаналізував ризики для здоров’я, сприйняття інформації споживачами, дані щодо використання продукції молоддю та загальний вплив на громадське здоров’я. FDA також врахувало рекомендації Наукового консультативного комітету з тютюнових виробів від 22 січня 2026 року та результати громадського обговорення. Swedish Match зобов’язана проводити післяреєстраційний моніторинг. Дозволи видано терміном на п’ять років із можливістю відкликання, якщо зафіксують суттєве зростання споживання серед молоді.

Водночас у FDA наголосили, що безпечних тютюнових виробів не існує, а повна відмова від нікотину залишається найкращим рішенням для здоров’я. Наразі регулятор дозволив продаж у США 26 видів нікотинових паучів, які пройшли наукову оцінку та відповідають стандартам захисту громадського здоров’я.