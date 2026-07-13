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Петиція про перейменування станції Київського метро "Площа Українських Героїв" на "Площу Василя Стуса" не набрала голосів

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Петиція про перейменування станції Київського метро "Площа Українських Героїв" на "Площу Василя Стуса" не набрала голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом перейменувати станцію столичного метрополітену "Площа Українських Героїв" на "Площу Василя Стуса" не набрала необхідних для розгляду голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 14 травня і станом на 13 липня вона набрала лише 650 голосів із 6 тис. необхідних.

"Київське метро налічує 52 станції, з яких більшість названі на честь географічних об’єктів, і тільки одна має за назву прізвище та ім’я видатного українця (станція "Тараса Шевченка"), що зайвий раз доводить російський наратив, Україна не має своїх власних героїв. Залишаючи існуючу назву станції, ми тільки підіграємо ворогові, бо відсутність чіткої позиції у формуванні ідентичності з прізвищами наших героїв у назвах, полегшує росії роботу у створенні міфу для усього світу, що ми з нею в одному культурному та історичному просторі", – йшлося в петиції.

Авторка петиції заявляла, що європейські країни мають практику називати станції метро іменами письменників та діячів.

Як повідомлялося, у 2022 році у Київській міськраді було зареєстровано проєкт рішення про перейменування 5 станцій столичного метрополітену, назви яких так чи інакше пов’язані з РФ або її державами-сателітами. Зокрема, станцію "Площа Льва Толстого" хотіли перейменувати на станцію "Василя Стуса". В результаті вона була перейменована на "Площу Українських Героїв".

В січні петиція на сайті Київради із закликом перейменувати станцію київського метрополітену "Академмістечко" на "Василя Стуса" не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

#стус #площа_українських_героїв #метро #петиція
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