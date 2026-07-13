Нацполіція про вбивства військовими братів на Київщині: Конфлікт був через гучну музику та мотоцикли

Трагедія на Київщині із незаконним позбавленням волі та вбивством двох братів сталася через побутовий конфлікт: жінка поскаржилася своєму чоловіку-екскомбригу на гучну музику і катання на мотоциклах двох братів-односельчан.

В коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс зазначила, що між одним із братів, який згодом став жертвою злочину, та місцевою жителькою стався конфлікт через те, що брати нібито гучно слухали музику і каталися на мотоциклах, чим заважали.

"Односельчанка поскаржилася на те, щоб припинити дії братів, чоловіку – військовослужбовцю, есккомандиру бригади. А він вже потім залучив до "вирішення" конфлікту свої колег- військовослужбовців", – розказала речниця Нацполіції.

За її словами, військові протягом тривалого часу били братів, і згодом тіла потерпілих було виявлено у Полтавській області зі слідами насильницької смерті.

"Ескомандир бригади був затриманий в понеділок в Пдільському районі Києва", – уточнила вона.

За словами Гірдвіліс, повідомлення про те, що двоє братів перестали виходити на зв’язок, з’явилося 3 липня, після чого було розпочато комплекс розшукових заходів.

Під час огляду місця проживання зниклих поліцейські виявили ознаки вчинення злочину – були пошкоджені системи відеоспостереження, сліди пострілів, інші речові докази.

На даний час дев’ятьом військовим на екскомандиру бригади повідомлено про підозру за фактом викрадення, незаконного позбавлення волі та вбивства двох людей.