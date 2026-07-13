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Правоохоронці заочно повідомили про підозру ще двом тюремникам РФ, які катували українських полонених

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Правоохоронці заочно повідомили про підозру ще двом тюремникам РФ, які катували українських полонених

Служба безпеки (СБУ) задокументувала воєнні злочини ще двох рашистів, причетних до катувань українських військовополонених у російській виправній колонії № 7 в Володимирській області, повідомляє СБУ у понеділок.

"Заочно повідомлено про підозру за катування українських полонених В’ячеславу Черданцеву, медпрацівнику тюрми та Ярославу Кірілову, засудженого та співпрацючого з адміністрацією режимного об’єкта. Від початку повномасштабної війни фігуранти вчиняють регулярні тортури над українськими захисниками", – йдеться у повідомленні у Телеграм.

За матеріалами справи, Черданцев свідомо залишав незаконно ув’язнених українців без необхідної медичної допомоги.

Другий фігурант – Кірілов разом із спецпризначенцями та охоронцями колонії брав участь у колективних побиттях українських полонених.

Як з’ясувало розслідування, зловмисники діяли за попередньою змовою із заступником начальника колонії з безпеки та оперативної роботи – Олексієм Хавецьким та оперуповноваженим – Григорієм Швєцовим, яким раніше СБУ вже повідомила заочно про підозру за катування українських полонених.

Дії Черданцева та Кірілова порушують вимоги статей 13, 14, 17, 25, 26, 29, 30 та 130 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949 та положення Додаткового протоколу І до Женевських конвенцій, які забороняють будь-які незаконні дії держави, що тримає осіб у полоні, та створення загрози їхньому життю і здоров’ю.

На підставі зібраних доказів СБУ заочно повідомила їм про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи, щоб притягнути зловмисників до відповідальності.

#катування #сбу #військовополонені
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