Рада Європейського Союзу схвалила пакет допомоги на EUR120 млн для зміцнення ППО Молдови

Рада Європейського Союзу схвалила в понеділок пакет допомоги на EUR120 млн для зміцнення протиповітряної оборони Республіки Молдова; допомогу буде надано через Європейський фонд миру (European Peace Facility, EPF), повідомила пресслужба Ради.

"Ця підтримка дасть змогу армії Молдови й надалі підвищувати оперативну ефективність та краще захищати цивільне населення", – йдеться в повідомленні.

Рішення ухвалено на тлі посилення загроз безпеці в регіоні та регулярних російських ракетних атак на Україну, які виявили брак засобів протиповітряної оборони не лише в України, а й в інших європейських країнах.

Згідно з повідомленням, новий пакет стане наймасштабнішим за всю історію співпраці у сфері оборони. Він збільшує загальну підтримку ЄС Молдови в рамках Європейського фонду миру до EUR317 млн. За останні роки Молдова вже отримала від ЄС кілька пакетів військової допомоги, до яких входили обладнання, транспортні засоби, засоби зв’язку та радіолокаційні системи.

Під час візиту до Кишинева в травні цього року верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас повідомила, що до нового пакета підтримки на EUR120 входитимуть обладнання, технічна допомога та проєкти, спрямовані на зміцнення оборонного потенціалу Республіки Молдова.

Європейський фонд миру дозволяє ЄС фінансувати зміцнення оборонного потенціалу третіх держав, а також допомагати регіональним і міжнародним організаціям у питаннях військової та оборонної сфери.