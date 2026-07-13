До 10 зросла кількість поранених через атаку на іноземне судно на Одещині – ОВА

До 10 людей зросла кількість поранених через російську атаку на судно під прапором Того у одному з портів області, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"До 10 зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на комерційне судно в Одеському районі. Ще троє людей – загинуло. Усі постраждалі – члени екіпажу. Семеро людей госпіталізовано, трьом медична допомога була надана амбулаторно", – написав він у Телеграм.

За його словами, правоохоронні органи продовжують документувати наслідки чергового воєнного злочину РФ проти цивільного судноплавства та портової інфраструктури України.

Раніше повідомлялось про трьох загиблих та п’ятьох поранених.