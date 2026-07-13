Компанія "Генерал Черешня" отримала кредит $5 млн на розширення виробництва та виконання контрактів

Акордбанк відкрив кредитну лінію на $5 млн українській компанії оборонно-промислового комплексу "Генерал Черешня", отримане фінансування дозволить компанії розширити виробничі потужності та виконати нові контракти у сфері оборонних технологій.

"Для нас це ефективний інструмент швидкого масштабування виробництва в умовах війни. Попит на українські дрони зростає, і такі партнерства дозволяють оперативно збільшувати випуск технологій, які працюють безпосередньо на фронті", – сказав засновник компанії Ярослав Гришин.

В Акордбанку зазначають, що кредитування є частиною довгострокової стратегії підтримки українських підприємств defence-tech. Банк забезпечує для таких компаній комплексне фінансове обслуговування – від розрахунково-касового сервісу та банківських гарантій до фінансування розвитку, валютного супроводу та підтримки експортних контрактів.

"Ми прагнемо бути банком, який найкраще розуміє потреби підприємств defence-tech. Саме тому інвестуємо в експертизу, швидкість прийняття рішень і фінансові інструменти, які допомагають українським виробникам масштабуватися, розвивати технології та зміцнювати обороноздатність України", – зазначив голова правління Акордбанку Олексій Руднєв.

Продукція компанії "Генерал Черешня" постачається в понад 200 військових частин, а виробничі потужності дозволяють випускати 100 тис безпілотників щомісяця.