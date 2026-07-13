Україна представить партнерам у Франції Антибалістичну програму – Зеленський

Україна представить партнерам у Франції Антибалістичну програму та обговорить створення нової системи захисту від балістичних загроз, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Головний пріоритет – антибалістика. Представимо партнерам нашу Антибалістичну програму і вперше проведемо зустріч на рівні лідерів, радників з питань національної безпеки та оборонних компаній країн, які можуть конкретними речами докластися до побудови нової антибалістичної системи", – повідомив Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

За словами президента, у Франції також відбудуться важливі переговори, які можуть відкрити для України додаткові можливості для зміцнення оборони.

Крім того, Зеленський проведе зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном та візьме участь у засіданні Коаліції охочих.

"Будемо працювати, щоб надати нової динаміки цьому формату", – зазначив президент.

Також у межах візиту українські військовослужбовці візьмуть участь у військовому параді з нагоди національного свята Франції – Дня взяття Бастилії. Перша леді України Олена Зеленська проведе зустріч із генеральним директором ЮНЕСКО, під час якої сторони обговорять розвиток стратегічного партнерства та розширення співпраці.