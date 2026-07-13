Петиція про заборону скошування зелених територій з різнотрав'ям в Києві не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом заборонити скошування зелених територій з широким різноманіттям трав в столиці не набрала необхідних для розгляду голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 14 травня і станом на 13 липня вона набрала лише 1,9 тис. голоси із 6 тис. необхідних.

"Безпосередньо скошена трава в нуль не встигає вирости, а просто вигорає до землі за лічені тижні, цим самим не затримує вологу, місто через таке швидко нагрівається в літній період, також це призводить до відсутності житла для багатьох комах, ми руйнуємо цим природній обіг життя, екосистему великої кількості видів тварин, птахів і комах, які співіснують в певному балансі, який люди такими діями порушують . Також це повністю пригнічує емоційний стан, і є важливою складовою життя людини, бачити навіть в бетонних джунглях природу і її осередки", – йшлося в петиції.

У зв’язку з цим, авторка петиції просила змінити даний підхід і ввести нові правила в місті по догляду за зеленими територіями.

Як повідомлялося, 27 травня петиція на сайті Київради із закликом припинити знищення зелених насаджень на прибудинкових територіях у столиці набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Влада Києва за результатами розгляду не підтримала петицію.

У серпні більшість киян – 66% опитаних у застосунку "Київ Цифровий" – виступили за збільшення кількості ділянок без скошування різнотрав’я в місті.