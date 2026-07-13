ЄС має намір вимагати у всіх українців, які проситимуть про тимчасовий захист, довідку про звільнення від мобілізації – ЗМІ

Європейська комісія протягом липня поточного року має оголосити про суттєві зміни до директиви про тимчасовий захист біженців війни з України, згідно з якими тимчасовий захист надаватимуть лише тим громадянам України, які мають спеціальний сертифікат від української влади, що засвідчує, що вони не підлягають мобілізації, пише польське видання "Rzeczpospolita".

"Робота над змінами наближається до завершення. Польща їх підтримує", – сказав виданню заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Дущик, відповідальний за міграційну політику.

Зазначається, що директиву планують прийняти в липні, але вона набуде чинності лише у березні 2027 року.

"Обмеження, які набудуть чинності в липні, стосуватимуться не тих, хто вже має тимчасовий захист у країнах ЄС, а тих, хто хотів би подати заявку на нього", – пояснює заступник міністра.

Видання зазначає, що сама Україна просила у держав-членів ЄС згоди на зміни про обмеження на в’їзд громадян України за спеціальними правилами тимчасового захисту, і самі країни-члени це підтримують.

Дущик підтверджує, що вимоги, запроваджені Європейською комісією, стосуватимуться також українських жінок.

Повідомляється, що за перші три місяці після скасування заборони на виїзд з України молодим громадянам віком 18-22 років понад 121 тис. українських чоловіків цього віку в’їхали до Польщі з України, більшість із них вирушили до Німеччини. За кілька тижнів 50 тис громадян України подали заявки на тзв захищений статус у Польщі. Наразі в Польщі перебуває понад 218 тис українських чоловіків зі статусом іноземних громадян України віком від 18 до 65 років.

Зараз по всьому ЄС 4,3 мільйона українців користуються тимчасовим захистом, найбільша кількість – у Німеччині (1,2 мільйона) та Польщі (960 тис), свідчать дані Євростату. У всьому ЄС дорослі чоловіки становлять 26,6% усіх осіб, охоплених захистом, тобто приблизно 1,15 мільйона українських чоловіків мають цей привілей.

Дущик зазначає, що для Польщі ці зміни означатимуть небагато, оскільки країни "вже змінила свої правила для громадян України, скасувавши спеціальний закон, тому зміни, які ЄС хоче запровадити, не впливають на наші внутрішні правила". Повідомляється, що минулого 2025 року 7008 громадян України подали заявки на отримання притулку в Польщі, 4100 з яких були дорослими чоловіками, а захист отримали 1518 українців, у т.ч. 830 чоловіків. Поточного 2026 року станом на 31 травня з 992 заяв від українців 550 подали чоловіки призовного віку, але отримали його лише 78 осіб, зокрема вісім дорослих чоловіків.

За даними видання, Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі також завершує роботу над поправкою до Закону про громадянство, яка найбільше вплине на громадян України. Роками українці були найбільшою національною групою, яка подає заявку на отримання польського громадянства, і наразі його мають понад 40 тис українців. Законопроект базується на чотирьох ключових змінах, один з яких передбачає запровадження "сертифікату вірності", який іноземець повинен буде підписати після завершення всієї процедури, і який має стати стримуючим фактором для тих, хто може діяти проти інтересів Польщі.

"Сертифікат вірності дозволить нам позбавити громадянства людину, яка діяла проти польської безпеки чи інтересів, наприклад, співпрацюючи з ворогами Польщі. Наразі позбавлення польського громадянства після його надання неможливе. Навіть для тих, хто засуджений за шпигунство проти Польщі", – сказав Дущик.

В свою чергу президент Об’єднання українців у Польщі Мирослав Скорка вважає, що такий "сертифікація лояльності" може бути неконституційним. "Він запроваджує щось схоже на умовне громадянство. Ми йдемо абсурдним шляхом з націоналістичним підтекстом", – вважає він.