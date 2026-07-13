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Суд визнав винною 27-річну учасницю незаконного референдуму на Херсонщині, строк покарання пов'язав з угодою

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Суд визнав винною 27-річну учасницю незаконного референдуму на Херсонщині, строк покарання пов'язав з угодою

За публічного обвинувачення прокурора Бериславської окружної прокуратури суд визнав винною 27-річну жінку у колабораційній діяльності, повідомляє Херсонська обласна прокуратура у понеділок.

"Строк покарання визначено у зв’язку з угодою визнання винуватості, укладеної між прокурором та обвинуваченою. Жінка повністю визнала свою вину та зобов’язалася надати викривальні показання щодо інших осіб, причетних до організації та проведення незаконного референдуму на тимчасово окупованій території Херсонської області", – йдеться у повідомленні у Телеграм.

Прокурор довів, що у вересні 2022 року обвинувачена добровільно увійшла до складу незаконно створеної окупаційною владою дільничної виборчої комісії для проведення псевдореферендуму на тимчасово купованій території Херсонщини.

Жінці призначено покарання за колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України) у вигляді 2 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права протягом 10 років обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, займатися діяльністю, пов’язаною з організацією виборчого процесу та референдумів, а також із конфіскацією майна.

До набрання вироком законної сили, жінка перебуватиме під вартою.

Досудове розслідування здійснювалося Управління служби безпеки в Херсонській області.

#прокуратура #херсонщина #референдум
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