Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Зеленський прибув до Парижа – радник президента

1 хв читати
Додати як джерело
Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський | Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19520

Українська делегація на чолі з президентом України Володимиром Зеленським прибула до Парижа.

Про це журналістам повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

Як повідомлялося раніше, 9 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчими днями у Франції відбудеться перша зустріч, присвячена проєкту української антибалістичної системи Freya, до участі в якій планують залучити лідерів держав і оборонні компанії. "Цей проєкт – це наша антибалістична система, яка повинна бути аналогом щодо збиття балістичних цілей, аналогом Patriot, але більш масового виробництва і більш дешевої системи. Таке завдання було сформульовано мною і нашими виробниками. Це європейська модель. Перша наша зустріч у цьому напрямку буде у Франції. Це буде найближчим часом", – сказав він.

За повідомленнями ЗМІ, у засіданні візьмуть участь від 25 до 35 глав держав та урядів, включаючи генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Вперше до Коаліції охочих приєднаються Молдова та Північна Македонія.

Наступного дня лідери візьмуть участь у святкуванні Дня взяття Бастилії у Франції, в якому візьмуть участь 500 військовослужбовців коаліції, включаючи діючих українських солдатів, які пройдуть маршем Парижем разом зі спільним прольотом винищувачів під управлінням пілотів Франції та України.

#делегація #париж #зеленський #freya
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про вбивство двох мешканців Калинівки на Київщині: Затримано 10 осіб, в тому числі колишнього командира 155 бригади

Зеленський про вбивство двох мешканців Калинівки на Київщині: Затримано 10 осіб, в тому числі колишнього командира 155 бригади

Президент України Володимир Зеленський підтвердив затримання колишнього командира 155 бригади, причетного до резонансного вбивства двох цивільних меш…

Читати

РФ атакувала цивільне торговельне судно під прапором Того: троє членів екіпажу загинуло, п'ятьох поранено

Під час розвантаження мінеральних добрив на Одещині Росія завдала удару по цивільному торговельному судну під прапором Того, повідомив віцепрем’єр-мі…

Читати