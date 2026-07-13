Омбудсман заявив, що у Полтаві 176 ВПО живуть у антисанітарії та закликав уряд перевірити всі місця проживання ВПО

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у Полтаві 176 ВПО стали заручниками бездіяльності місцевої влади та роками живуть у дитячих садках, які не відповідають елементарним вимогам для гідного життя.

"Самі дитячі садки навіть не включено до Переліку місць тимчасового проживання та не приведені у відповідність до вимог постанови уряду №930. І все це триває не тиждень і не місяць. Люди живуть так із 2022 року серед плісняви, антисанітарії та відсутності безбар’єрності", – написав він у понеділок у телеграм.

За його словами, місцева влада не вирішує проблему, а просто переміщує людей з одного непридатного приміщення в інше.

Тому, за його дорученням відкрито провадження. "Вимагатиму не формальних відписок, а усунення кожного виявленого порушення. Діям і бездіяльності відповідальних посадових осіб буде надано принципову оцінку", – пише омбудсман.

Водночас Лубінець вважає, що було б помилкою вважати, що проблема обмежується Полтавою. "Якщо одного звернення достатньо, щоб виявити одразу три такі об’єкти, скільки ще подібних місць існує по всій Україні? Скільки ВПО роками живуть у непридатних приміщеннях? Скільки посадовців знають про це і роками нічого не роблять", – підкреслив він.

На тлі чого омбудсман висловлює особисту позицію: "Уряд має провести комплексну перевірку всіх місць проживання ВПО в Україні. Кожен об’єкт, у якому живуть люди, має відповідати встановленим державою вимогам".