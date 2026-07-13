Кабмін за рішенням суду поновив Клименко на посаді заступника голови Держкіно з 2015р і має компенсувати 1 млн грн зарплати

Кабінет міністрів за рішенням суду поновив Лідію Клименко на посаді заступника голови Державного агентства України з питань кіно (Держкіно) з травня 2015 року і має компенсувати їй 1 млн грн заробітної плати.

Зокрема, розпорядженням №681 від 8 липня, уряд на виконання рішення Чернівецького окружного адміністративного суду від 17 червня 2025 року поновив Лідію Клименко на посаді заступника голови Держкіно з 6 травня 2015 року.

Згідно з рішенням суду, після розгляду в різних інстанціях визнано протиправним та скасовано розпорядження Кабміну від 8 квітня 2015 року про звільнення Клименко; поновлено її на посаді з 6 травня 2015 року; стягнуто з Держкіно на користь Клименко середній заробіток за час вимушеного прогулу з травня 2015 року по 17 червня 2025 року в сумі 1 067 307 грн.

Крім того, розпорядженням №682 від 8 липня уряд звільнив Клименко з посади за угодою сторін.

Як повідомлялося, у вересні 2025 року Кабінет міністрів за рішенням суду поновив Сергія Сьомкіна на посаді першого заступника голови Держкіно з жовтня 2014 року і постановив компенсувати йому 1,1 млн грн заробітної плати.

У квітні 2026 року голова Держкіно Андрій Осіпов заявив, що за судовими рішеннями Агентство має виплатити близько 7 млн грн колишнім заступникам голови і членам Ради з державної підтримки кінематографії.