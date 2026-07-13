Зеленський про вбивство двох мешканців Калинівки на Київщині: Затримано 10 осіб, в тому числі колишнього командира 155 бригади

Президент України Володимир Зеленський підтвердив затримання колишнього командира 155 бригади, причетного до резонансного вбивства двох цивільних мешканців с. Калинівка (Київська обл.).

"Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів про затримання ще однієї особи з групи, яка жорстоко вбила двох мешканців села Калинівка на Київщині. Жахлива трагедія, і всі винні у ній будуть притягнуті до справедливої відповідальності. Вже затримані 10 осіб. Це, на жаль, військовослужбовці і колишній командир 155-ї бригади. Все, що ними робилося, буде детально перевірено", – написав він у Телеграм.

Президент наголосив, що "встановити повну правду та притягнути до відповідальності всіх винних – це потреба всієї країни".

"Сьогодні керівник області разом з начальником поліції області спілкувались також із громадою Калинівки. Важливо, що люди допомагають захищати справедливість для родини Мосейчуків. Усе, що було обіцяно людям під час цього спілкування, має бути реалізовано в повному обсязі", – акцентував президент.

В Офісі генерального прокурора агентству "Інтерфакс-Україна" уточнили, що екскомбрига 155 бригади Станіслава Лучанова затримано в Києві. "10 липня Лучанову повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27 п.п. 1, 3, 9, 12 ч. 2 ст. 115 КК України (незаконне позбавлення волі та умисне вбивство – ІФ-У)", – зазначили у відомстві.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в телеграм-каналі в понеділок зазначив, що поліція затримала 10-го підозрюваного у вбивстві двох братів на Київщині.

"Жахливий злочин. Резонанс, який він викликав, став запуском публічної дискусії щодо поведінки окремих військовослужбовців у тилу. Неприпустимо вирішувати конфлікти за допомогою бандитських методів. І водночас – недопустимо, щоб такі випадки кидали тінь на тих, хто захищає нас від кривавого ворога на фронті", – наголосив міністр.

За словами Клименка, оперативники, кримінальні аналітики та слідчі поліції Київщини опрацювали десятки камер відеоспостереження, проаналізували маршрути пересування транспортних засобів, встановили використані автомобілі та зібрали докази, які дозволили поетапно відтворити хронологію злочину.

"Розслідування не відбуваються у прямому ефірі, не про все можна відразу говорити. Проведена масштабна робота поліції спільно з прокуратурою і вона дала результат – затримання організованої злочинної групи", – додав глава МВС.

Клименко також повідомив, що начальник поліції Київщини Андрій Рубель та очільник ОВА Микола Калашник також зустрілися з мешканцями громади, в якій трапився цей трагічний злочин. "Безпека країни починається з безпеки в громадах. Цей напрям роботи завжди має бути на особистому контролі керівників поліції всіх рівнів", – зауважив міністр.