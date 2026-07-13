Генштаб про створення Об'єднаних сил швидкого реагування: Ідеться про зведення в єдиний рід сил найбільш боєздатних військових частин

До складу Об’єднаних сил швидкого реагування (ОСШР) передбачається включити командування, визначену кількість окремих штурмових бригад, полків, батальйонів, підрозділів безпілотних систем, артилерійських підрозділів, а також необхідний комплект частин підтримки, забезпечення, обслуговування, повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Збройні сили України враховують усі виклики війни, що змінюється, нарощують бойові спроможності для підвищення стійкості оборони та ведення активних наступальних дій. Відтак, за рішеннями керівництва держави та армії, видозмінюється та вдосконалюється структурна побудова і якість управління Збройними силами. Відповідно до указу президента України у складі Сухопутних військ ЗС України створюються Об’єднані сили швидкого реагування". – зазначив речник.

Він наголосив, що ОСШР визначені як окремий рід сил ЗС України, призначений для швидкого реагування на загрози та рішучих дій на найважливіших напрямках.

Як пояснили у Генштабі, призначенням ОСШР буде не постійне утримання визначених ділянок фронту, а оперативне реагування на загрози, посилення угруповань військ, проведення наступальних і контрнаступальних дій на напрямку головного удару або на напрямках зосередження основних зусиль, стабілізація обстановки та швидке оволодіння важливими рубежами й об’єктами.

"Ці мобільні та дієві сили будуть одним із ключових елементів підвищення наступального потенціалу нашого війська, адже застосовуватимуться там, де це найбільш необхідно. До складу Об’єднаних сил швидкого реагування передбачається включити командування, визначену кількість окремих штурмових бригад, полків, батальйонів, підрозділів безпілотних систем, артилерійських підрозділів, а також необхідний комплект частин підтримки, забезпечення, обслуговування", – сказав Лиховій.

За його словами, основу нового роду сил складуть підрозділи, які вже виконують бойові завдання.

"Ідеться про зведення в єдиний рід сил найбільш боєздатних військових частин із досвідом наступальних дій. Це дозволить сформувати якісно новий інструмент швидкого реагування; підвищити рівень підготовки до ведення високоінтенсивних бойових дій і відновлення боєздатності військ, а також створення резервів; забезпечити якісний відбір і добровільний набір найбільш вмотивованих та підготовлених військовослужбовців; сформувати окрему військову ідентичність, власні традиції та символіку, що важливо для посилення згуртованості і бойового духу особового складу", – наголосили у Генштабі.

Речник додав, що Об’єднані сили швидкого реагування очолить бригадний генерал Дмитро Волошин. У Генштабі назвали його "офіцером та воєначальником нового покоління, який гідно зарекомендував себе як командир 8-го корпусу ДШВ, і має позитивні відгуки колег та підлеглих".

"Завдання, визначене для нього керівництвом України та її Збройних сил – не просто забезпечити результат на полі бою, а зробити це максимально ефективно, зберігаючи життя та здоров’я українських воїнів. Сучасна війна вимагає нових рішень. Штурмовики, безпілотні системи, артилерія, наземні роботизовані комплекси – все це повинно працювати як єдина система. Створення ОСШР задумано як рішення, яке підвищує ефективність цієї системи та водночас зберігає життя військовослужбовців", – резюмували у Генштабі.

10 липня президент України Володимир Зеленський оголосив про створення Об’єднаних сил швидкого реагування – нового командування у складі ЗСУ.

Очолити Об’єднані сили швидкого реагування Володимир Зеленський доручив Герою України, бригадному генералу Дмитру Волошину, який нині командує 8-м корпусом Десантно-штурмових військ.

Водночас Володимир Зеленський повідомив, що зміни торкнуться й системи управління штурмовими військами. За словами Зеленського, під час реформування необхідно усунути накопичені проблеми, насамперед ті, що стосуються ставлення до військовослужбовців.