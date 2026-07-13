ДБР розслідує обставини смерті чоловіка після перебування у Кременчуцькому РТЦК та СП

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) відкрили кримінальне провадження за фактом смерті 52-річного чоловіка, якого після перебування у Кременчуцькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) госпіталізували з тяжкими тілесними ушкодженнями, повідомляє ДБР.

В повідомленні на сайті в понеділок Бюро зазначає, що, за попередньою інформацією, увечері 2 липня 2026 року працівники поліції зупинили автомобіль під керуванням чоловіка, а під час спілкування у водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння.

За даними ДБР, уночі 3 липня чоловіка доставили до Кременчуцького РТЦК та СП, де він перебував до 4 липня.

"Правоохоронці перевіряють обставини можливого отримання ним тілесних ушкоджень у цей період", – наголошується в повідомленні.

У відомстві уточнюють, що після перебування в РТЦК та СП чоловіка у тяжкому стані госпіталізували до реанімаційного відділення однієї з лікарень Кременчука.

"5 липня його прооперували, однак 9 липня він помер. Відповідно до лікарського свідоцтва, причиною смерті стали закрита черепно-мозкова травма, перелом кісток основи черепа, а також крововиливи під оболонки та у речовину головного мозку", – наголошують в ДБР.

За попередніми висновками, тілесні ушкодження могли бути спричинені дією тупого предмета.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 5 ст. 426-1 КК України – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану.

Наразі працівники ДБР встановлюють повну хронологію подій, обставини отримання чоловіком тілесних ушкоджень та осіб, які можуть бути до цього причетні.

"У межах кримінального провадження вилучено та аналізуються записи з камер відеоспостереження, проводяться допити працівників центру, досліджуються документи та інші матеріали, що можуть мати значення для встановлення обставин події", – йдеться в повідомленні.

Також, як зауважують в Бюро, перевіряються дії всіх осіб, які контактували з чоловіком від моменту його зупинки працівниками поліції до госпіталізації.

Процесуальне керівництво здійснює Полтавська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.