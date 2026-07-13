У Польщі затримали чоловіка за образу українських дітей у автобусі, Сибіга закликав політиків припинити нагнітання ненависті до України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що українська сторона звернулася до польських правоохоронців після того, як у польському місті Бєльсько-Бяла чоловік словесно напав на українських підлітків в автобусі: особу вже затримано.

"Герой" у польському автобусі словесно "воював" з дітьми та жінками. Багато розуму та сміливості для цього не треба. Дізнавшись про інцидент, українська сторона звернулася до польських правоохоронців із запитом на належну реакцію на неадекватну поведінку чоловіка та приниження гідності українців за національною ознакою", – написав міністр у Facebook.

Сибіга зазначив, що нині особа вже затримана. Глава МЗС подякував польським правоохоронцям за швидку та правильну реакцію. Окремо він наголосив, що "така агресія та ненависть не мають толеруватися у європейському демократичному суспільстві та державі".

"Вкотре закликаємо окремих польських політиків припинити нагнітання ненависті до України та українців, які негативно впливають на антиукраїнські настрої у польському суспільстві", – заявив Сибіга.

Раніше в мережі було розповсюджено відео, на якому чоловік образив українських підлітків у міському автобусі в польському місті Бєльсько-Бяла (Bielsko-Biała). Українські діти їхали й спілкувалися між собою рідною мовою, а невідомий чоловік словесно напав на групу українських дівчат. Чоловік вживав слова в бік дітей, зокрема фразу: "Ви виросли на наших грошах, скоро вже це закінчиться, недовго залишилося, будете п***вати на свою Україну". Відео оприлюднила користувачка Івона Вишгородська.

Міське транспортне підприємство, якому належить автобус, де стався інцидент, заявило, що "засуджує будь-які прояви агресії, насильства та дискримінації, зокрема поведінку, зумовлену упередженим ставленням до інших людей".

Там запевнили, що після отримання інформації про інцидент вжили заходів для збереження записів із камер відеоспостереження, а також отримання пояснень від водія, який керував транспортним засобом.

Чоловіком виявився співробітник компанії, який тривалий час працював на посаді водія. Щодо нього пообіцяли вжити "службових заходів, зокрема дисциплінарних стягнень, передбачених нормами трудового законодавства".

Представниця Міністерства внутрішніх справ Польщі Кароліна Галецька також заявила, що поліція встановлює особу чоловіка.