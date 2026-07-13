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УЧХ допомагав постраждалим після російської атаки БпЛА на Запоріжжя

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УЧХ допомагав постраждалим після російської атаки БпЛА на Запоріжжя
Фото: Red Cross Ukraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) допомагав постраждалим через чергову російську атаку БпЛА у Запоріжжі.

"Команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Запорізькій області оперативно прибула на місце влучання та спільно з рятувальниками й іншими екстреними службами надавала необхідну допомогу постраждалим", – повідомив УЧХ у понеділок у Фейсбуці.

Волонтери провели обхід будинків та прилеглої території для пошуку постраждалих. Вони надавали першу допомогу пораненим і психологічну підтримку людям, які внаслідок обстрілу перебували у стані гострої реакції на стрес.

Наразі Запорізька обласна організація Українського Червоного Хреста видає постраждалим гуманітарну допомогу.

Як повідомлялося, російські окупанти вночі завдали удару по житловому будинку в Запоріжжі. Двоє людей загинуло, ще 11 отримали поранення, зокрема двох, у тому числі неповнолітнього, шпиталізовано у важкому стані.

 

#запоріжжя #тчху #учх
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