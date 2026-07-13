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Генштаб ЗСУ підтвердив ураження 15 суден РФ, засобів ППО та уточнив результати ураження НПЗ "Сизранський"

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Генштаб ЗСУ підтвердив ураження 15 суден РФ, засобів ППО та уточнив результати ураження НПЗ "Сизранський"
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження сімох танкерів, п’ятьох суховантажів, двох буксирів та одного порому в акваторії Азовського моря, засобів протиповітряної оборони на тимчасово окупованій території України та уточнив результати ураження нафтопереробного заводу "Сизранський" на території Самарської області (РФ).

"У ніч на 13 липня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих цілей противника. Так, уражено сім танкерів, п’ять суховантажів, два буксири та один пором в акваторії Азовського моря", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Генштабу.

За інформацією військових, також у тимчасово окупованому Криму уражено радіолокаційну станцію "Небо-У" та пускову установку зенітного ракетного комплексу С-400 у районі Керчі. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

Крім того, Генштаб уточнив результати ураження 12 липня. За підсумками оцінки наслідків ураження нафтопереробного заводу "Сизранський" у Сизрані Самарської області РФ підтверджено пошкодження двох установок первинної переробки нафти АВТ-5 та АВТ-6.

#генштаб_зсу #цілі #ураження
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