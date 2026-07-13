Генштаб ЗСУ підтвердив ураження 15 суден РФ, засобів ППО та уточнив результати ураження НПЗ "Сизранський"

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження сімох танкерів, п’ятьох суховантажів, двох буксирів та одного порому в акваторії Азовського моря, засобів протиповітряної оборони на тимчасово окупованій території України та уточнив результати ураження нафтопереробного заводу "Сизранський" на території Самарської області (РФ).

"У ніч на 13 липня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих цілей противника. Так, уражено сім танкерів, п’ять суховантажів, два буксири та один пором в акваторії Азовського моря", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Генштабу.

За інформацією військових, також у тимчасово окупованому Криму уражено радіолокаційну станцію "Небо-У" та пускову установку зенітного ракетного комплексу С-400 у районі Керчі. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

Крім того, Генштаб уточнив результати ураження 12 липня. За підсумками оцінки наслідків ураження нафтопереробного заводу "Сизранський" у Сизрані Самарської області РФ підтверджено пошкодження двох установок первинної переробки нафти АВТ-5 та АВТ-6.