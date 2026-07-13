Водія, який погрожував українським дівчатам у Польщі, затримано поліцією – ЗМІ

Дівчата з України, які їхали міським автобусом у м. Бельсько-Бяла, стали жертвами ксенофобського нападу з боку водія місцевого міського транспортного підприємства, який перебуває на лікарняному, його затримано поліцією, повідомляє новинний сайт Interia Wydarzenia.

Як пише видання, відеозапис, на якому дорослий чоловік ображає та лає українок, викликав бурхливу реакцію в мережі та з боку правоохоронних органів.

Міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський повідомив у понеділок вранці, що зловмисник, який напав на дівчаток в автобусі в Бельсько-Бяла, затримано поліцією.

"Будь-яка форма агресії зустріне рішучу реакцію держави. Нехай це стане попередженням для кожного хейтера – ви не залишитеся безкарними", – додав він.

Речниця МВС Кароліна Галецька підтвердила, що затриманий – водій міського транспортного підприємства в Бельсько-Бяла.

"Поліція зреагувала дуже швидко. Офіційного повідомлення не було, але в таких ситуаціях ми діємо дуже швидко, бо ми не допускаємо образ людей на національному ґрунті", – сказала вона. "На цей момент чоловіка вже доставили до відділку для надання свідчень. Наразі поліція проводить слідчі дії у цій справі", – додала Галецька та нагадала, що у разі виявлення подібних випадків найкраще повідомляти про них у поліцію.