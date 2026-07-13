В Україні дещо потеплішає, але скрізь пройдуть короткочасні дощі з грозами, місцями туман

Короткочасні дощі та грози очікуються в Україні у вівторок, 14 липня, лише на півдні та сході країни вночі без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

На Закарпатті та в Карпатах вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°.

В Києві 14 липня очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 25-27°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 14 липня найвища температура була 35,9° в 2024р., а нижча – 8,0° вище нуля в 1911р.

В середу, 15 липня, в Україні також місцями очікуються короткочасні дощі, грози.

На Закарпатті, Прикарпатті та сході країни вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°.

В Києві 15 липня місцями короткочасний дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 25-27°.