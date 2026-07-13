Сибіга у Брюсселі закликав створити міжнародний механізм захисту та повернення цивільних заручників

Україна документально підтвердила факти незаконного утримання щонайменше 1 тис. 878 цивільних осіб, але насправді ця цифра є значно більшою, зазначив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в Брюсселі на тематичному заході високого рівня, присвяченому підтримці ЄС зусиль України щодо звільнення українських цивільних громадян, яких РФ незаконно утримує.

"Наших людей б’ють, катують електричним струмом, тримають у темряві та тривалій ізоляції, змушують перебувати у болісних позах, позбавляють їжі, води та медичної допомоги, погрожують убивством членів їхніх родин, інсценують страти та застосовують сексуальне насильство," – зазначив міністр.

Сибіга також нагадав про складну гуманітарну ситуацію в Олешках, Голій Пристані, Збур’ївці та Новій Збур’ївці, де понад дві тисячі мирних жителів виживають без належного доступу до води, їжі та життєво необхідних ліків. Він повідомив, що Україна працює разом з ООН і Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) над створенням маршрутів для евакуації, однак ООН не дозволяє людям покинути окуповану територію.

"Закликаю вас використати весь свій вплив, щоб допомогти забезпечити гуманітарний коридор. Для багатьох людей там час може вимірюватися не днями, а годинами", – наголосив він.

Міністр відзначив проблему відсутності дієвого механізму у чинному гуманітарному праві, який дозволив би примусити державу-агресора звільнити незаконно утримуваних цивільних під час війни. "Проблема полягає не лише в жорстокості Росії. Вона також полягає у прогалинах міжнародного права", – зауважив він.

У цьому контексті міністр нагадав про започаткування минулоріч Міжнародної платформи з прогресивного розвитку міжнародного гуманітарного права. Він запросив партнерів приєднатися до її роботи задля розробки конкретних змін, які посилять міжнародне гуманітарне право та контроль за його дотриманням. Глава МЗС закликав посилити міжнародний тиск, зокрема запровадити персональні санкції проти усіх причетних до сфабрикованих справ, а також проти тих, хто керує місцями незаконного утримання та катівнями.

Сибіга наголосив, що МКЧХ має відновити повний і безперешкодний доступ до всіх українських цивільних заручників і військовополонених. Він також закликав колег створити обов’язковий міжнародний механізм захисту та повернення цивільних заручників.

"Їхня доля не може залишатися на розсуд держави-агресора", – сказав він.