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Події

РФ атакувала цивільне торговельне судно під прапором Того: троє членів екіпажу загинуло, п'ятьох поранено

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Під час розвантаження мінеральних добрив на Одещині Росія завдала удару по цивільному торговельному судну під прапором Того, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у понеділок.

"Внаслідок влучання в надбудову судна виникла пожежа. На жаль, троє членів екіпажу загинули, ще п’ятеро моряків отримали поранення", – написав він у Телеграм.

Усіх постраждалих госпіталізовано, їм надається необхідна медична допомога.

"Такі атаки загрожують безпеці міжнародного судноплавства, стабільності глобальної торгівлі та продовольчій безпеці світу", – підкреслив Кулеба.

#удар_рф #жертви #судно
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