Сибіга: Ми здатні позбавити Росію балістичної переваги

На нагальній потребі якнайшвидшого створення за лідерства України власних спроможностей Європи у сфері протиракетної оборони наголосив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час виступу на засіданні Ради Європейського Союзу в закордонних справах у Брюсселі.

"Йдеться не лише про допомогу Україні. Йдеться про власну безпеку та стримування. Росія має втратити балістичну перевагу. Саме битва за небо визначатиме перебіг війни", – цитують Сибігу на сайті МЗС України.

Глава МЗС закликав європейських партнерів до активної участі в антибалістичній коаліції за лідерства України.

Сибіга приділив окрему увагу підготовці до ухвалення 21-го пакета санкцій ЄС, нових кіберсанкцій та інших обмежень проти агресора, а також привітав рішення Ради продовжити дію секторальних санкцій на 12 місяців замість шести: "Це робить санкційний режим міцнішим і передбачуванішим".

"Ми сподіваємося, що такий самий підхід незабаром буде застосовано й до індивідуальних санкцій. Ми вдячні ЄС за те, що він продовжував посилювати санкційний тиск протягом останніх восьми місяців", – зазначив він.

Міністр заявив про необхідність запровадити санкції проти "Росатома" та "Роскосмосу", посилити обмеження щодо ключових секторів російської економіки та відключити Газпромбанк від системи SWIFT. Глава МЗС також наголосив, що Україна очікує на запровадження заборони щодо транспортних засобів, задіяних у перевезенні російського СПГ.

Сибіга також закликав ЄС та його держави-члени зайняти "чітку позицію та говорити єдиним голосом" щодо неприйнятності послаблення ізоляції Росії в міжнародних спортивних організаціях.

"Росія не припинила свою агресію. Росія не вивела свої війська з України. Росія не повернулася до дотримання норм міжнародного права. То чому її ізоляція має слабшати? Міжнародний спорт не може бути майданчиком, де Росія відновлює свою легітимність", – наголосив він.