СБУ: Минулої ночі уражено понад 10 логістичних, військових та паливних об'єктів РФ

У ніч на 13 липня СБУ провела масштабну спецоперацію, одночасно завдавши ударів по низці військових, логістичних та паливних об’єктів на території РФ і тимчасово окупованого Криму, інформує українська спецслужба.

"Ці заходи впливу на росію відбуваються у межах поставлених Президентом України завдань щодо зниження її військово-економічного потенціалу" – зазначається в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в понеділок.

Згідно з повідомленням, безпілотники СБУ, зокрема, уразили: два патрульні катери проєкту 12150 "Мангуст" в акваторії Чорного моря; ангари з військовою технікою та спеціальним обладнанням на авіабазі "Багерове" на тимчасово окупованій території АР Крим; три стаціонарні радіолокаційні станції, які використовувалися противником для виявлення безекіпажних катерів та ударних БпЛА.

Крім того, як зазначають у відомстві, уражено автомобільні пороми "Єйськ" та "Марія" на поромному терміналі "Крим" у Керчі; автомобільні пороми "Лаврентій" та "Панагія" у порту "Кавказ"; три резервуари комплексу перевантаження нафтопродуктів у порту "Кавказ"; залізничний склад із цистернами на вантажній станції "Кавказ"; резервуарний парк нафтобази у населеному пункті В’язники Ставропольського краю РФ (відстань – 600 км).

"Одночасне ураження десятків цілей у різних віддалених локаціях за одну ніч свідчить про те, що СБУ нарощує масштаб своїх далекобійних спецоперацій. Критично важливі елементи військової та нафтової інфраструктури рф палатимуть і надалі", – резюмується в повідомленні.