В Одесі вже п'ятеро постраждалих від атаки окупантів – ОВА

До п’яти зросла кількість постраждалих через атаку російських окупантів по цивільній інфраструктурі міста у понеділок вранці, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Кількість постраждалих внаслідок ранкової ворожої атаки по Одесі зросла до 5. Серед постраждалих – п’ятирічна дитина, якій медики надали необхідну допомогу без госпіталізації. Інших постраждалих доправлено у медичні заклади", – написав він у телеграм.

За словами Кіпера, інші поранені перебувають у стані середньої тяжкості та отримують необхідну медичну допомогу.

На місцях влучань тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки. Працюють усі відповідні служби.

Раніше повідомлялось про трьох постраждалих, у тому числі – п’ятирічна дитина.