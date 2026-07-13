Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

В Одесі вже п'ятеро постраждалих від атаки окупантів – ОВА

1 хв читати
Додати як джерело
В Одесі вже п'ятеро постраждалих від атаки окупантів – ОВА
Фото: ДСНС

До п’яти зросла кількість постраждалих через атаку російських окупантів по цивільній інфраструктурі міста у понеділок вранці, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Кількість постраждалих внаслідок ранкової ворожої атаки по Одесі зросла до 5. Серед постраждалих – п’ятирічна дитина, якій медики надали необхідну допомогу без госпіталізації. Інших постраждалих доправлено у медичні заклади", – написав він у телеграм.

За словами Кіпера, інші поранені перебувають у стані середньої тяжкості та отримують необхідну медичну допомогу.

На місцях влучань тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки. Працюють усі відповідні служби.

Раніше повідомлялось про трьох постраждалих, у тому числі – п’ятирічна дитина.

#атака_рф #одеса
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

РФ атакувала цивільне торговельне судно під прапором Того: троє членів екіпажу загинуло, п'ятьох поранено

Під час розвантаження мінеральних добрив на Одещині Росія завдала удару по цивільному торговельному судну під прапором Того, повідомив віцепрем’єр-мі…

Читати