ВАКС визнав винуватим у держзраді та незаконному збагаченні екснардепа Деркача

Народного депутата III-IX скликань визнано винуватим у державній зраді та незаконному збагаченні та призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"13 липня 2026 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок народному депутату III-IX скликань. Його визнано винуватим в одержанні у 2020 році $567 тис. від розвідувального органу рф за підривну діяльність проти України, зокрема за дискредитацію України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами Америки, а також ускладнення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО", – йдеться в повідомленні САП в телеграм-каналі в понеділок.

У ньому не вказано ім’я екснардепа. Судячи з фабули справи, йдеться про Андрія Деркача, який після початку повномасштабного вторгнення утік до РФ. В 2023 році президент України Володимир Зеленський припинив громадянство Деркача, а Верховна Рада достроково припинила повноваження нардепа.

У 2021 році Рада національної безпеки і оборони України запровадила персональні санкції щодо позафракційного народного депутата Андрія Деркача та низки осіб, проти яких запровадили санкції Сполучені Штати Америки. За даними СБУ, він був головою агентурної мережі Головного розвідувального управління Генштабу РФ (ГРУ), яка мала сприяти РФ у захопленні України.

Як зазначають у антикорупційній прокуратурі, вироком суду особу визнано винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 та ст. 368-5 КК України та призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади або місцевого самоврядування строком на три роки, з конфіскацією всього належного їй на праві приватної власності майна.

Вирок суду набирає законної сили через 30 днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.