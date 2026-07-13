ЄС засудив злочинну кібердіяльність РФ та запровадив санкції до 9 осіб та 4 організацій – Каллас

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики Кая Каллас від імені Євросоюзу виступила із заявою, в якій засудила шкідливу кіберекосистему Росії та повідомила про запровадження санкцій проти дев’яти осіб та чотирьох організацій.

Текст заяви розповсюджено у понеділок в Брюсселі пресслужбою Ради ЄС.

"ЄС та його держави-члени засуджують шкідливу кібердіяльність Росії та використання кіберекосистеми, що охоплює державних та недержавних суб’єктів, починаючи від розвідувальних служб і закінчуючи кіберзлочинними групами, хактивістами та приватними компаніями", – йдеться в заяві.

В Раді ЄС повідомили, що "сьогодні було викрито 16-й центр Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ), який контролює різноманітні групи кіберзагроз, включаючи TURLA". "Протягом багатьох років ФСБ проводила широкий спектр шкідливої кібердіяльності зі зростаючою серйозністю, що впливає на ЄС, його держави-члени, а також міжнародних партнерів, зокрема Україну. Ця діяльність включала проникнення в урядові мережі та саботаж критичної інфраструктури. Серед інших, мішенями стали Франція, Німеччина, Польща, Кіпр, Нідерланди, Австрія, Словаччина, Румунія та Фінляндія. У Франції 16-й центр проводив кібершпигунство проти стратегічних урядових установ з 2010 року та проти оборонної промисловості з 2025 року. У Німеччині він був спрямований проти урядових установ. Нещодавно в Польщі 16-й центр здійснив руйнівні диверсійні операції проти критичної інфраструктури, включаючи теплоелектростанції", – вказали подробиці в Ради ЄС.

В пресрелізі також повідомляється, що "кіберзлочинці, самопроголошені хактивісти та приватні компанії, пов’язані з Росією, включаючи суб’єктів, що діють за її вказівками, керівництвом або контролем, також здійснювали, дозволяли та сприяли широкому спектру зловмисної діяльності". "Ми рішуче засуджуємо поведінку Росії та її зловживання цією кіберекосистемою, спрямоване проти державних служб та критичної інфраструктури, що призводить до збоїв та фінансових втрат", – наголошується в заяві.

В тексті йдеться про те, що у відповідь на таку зловмисну діяльність ЄС також запроваджує обмежувальні заходи проти дев’яти осіб та чотирьох організацій. "Ці санкції ЄС включають офіцерів розвідки ГРУ, а також кіберзлочинців, самопроголошених хактивістів та приватні компанії, які сприяють зусиллям Росії щодо дестабілізації ЄС, його держав-членів та міжнародних партнерів", – деталізували в Ради ЄС.

Крім того, в заяві вітається тісна координація ЄС зі Сполученим Королівством у спільній оцінці "зростаючої конвергенції між недержавними та державними суб’єктами". "Ми продовжуватимемо зміцнювати співпрацю з міжнародними партнерами, включаючи НАТО, повністю дотримуючись узгоджених керівних принципів, на підтримку глобального, вільного, відкритого, стабільного та безпечного кіберпростору", – наголошується в заяві.

У пресрелізі констатується, що, "викриваючи зловмисну поведінку Росії та накладаючи на тих, хто відповідає за таку діяльність, ЄС підкреслює свою рішучість підтримувати відповідальність у кіберпросторі". "Усі держави, включаючи Росію, повинні дотримуватися рамкової програми Організації Об’єднаних Націй щодо відповідальної поведінки держав у кіберпросторі та її норм, а також поважати міжнародне право", – йдеться в заяві.