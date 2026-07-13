Уражено 15 суден тіньового флоту РФ, 4 елементи ППО та 10 енерговузлів на ТОТ України – командувач СБС

Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про ураження семи танкерів, п’ятьох суховантажів, одного порому, двох буксирів, чотирьох елементів протиповітряної оборони та десятьох енерговузлів, в тому числі пункту перетоку електрики енергомосту Кубань-Крим у тимчасово окупованій території України.

"Вночі 13 липня Волелюбний Український Птах СБС вполював 15 суден тіньового флоту РФ: сім танкерів, п’ять суховантажів, один пором і два буксира. Загалом в період 06-13 липня нанесено результативних уражень по 105 плавзасобам", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі командувача СБС.

За інформацією Бровді, у ході операції "Кримський рубильник off" вночі 12-13 липня у Криму та решті окупованих територій уражено дев’ять енерговузлів-підстанцій різної потужності та стратегічний пункт перетоку електрики енергомосту Кубань-Крим з РФ "Крим", вдруге за 48 годин.

За його словами, уражено чотири елементи ППО: знищено пускову установку С-400 "Тріумф", ЗРК "Тор" та два комплекси РЛС.

Всього за добу, що минула, силами СБС ЗСУ у тактичній глибині всього фронту відпрацьовано 1 725 цілей, в т.ч. 418 одиниць живої сили противника.