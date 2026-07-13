Викрито схему розкрадання держкоштів на енергетичних тендерах – прокуратура

Правоохоронці викрили схему розкрадання державних коштів на енергетичних тендерах, задокументовано збитки державним та комунальним підприємствам на 129 млн грн, повідомляє Офіс генерального прокурора.

У телеграм-каналі в понеділок відомство інформує, що службові особи підприємств енергетичного сектору допомагали конкретній приватній компанії здобувати перемогу під час тендерних закупівель і виконання робіт у сфері енергетики.

"Далі роботи й послуги виконувались за суттєво завищеними цінами, а переплачені кошти осідали в кишенях учасників схеми", – зазначають у прокуратурі.

Згідно з повідомленням, йшлося про два основні напрями, від яких безпосередньо залежить, чи буде світло в українських оселях.

Перший – аварійно-відновлювальний ремонт повітряних ліній електропередач. "Це ті самі опори та комунікації, через пошкодження яких без світла залишаються цілі міста", – уточнюють у відомстві.

Другим напрямом, за даними прокуратури, була реалізація проєктів із розміщення та підключення когенераційних газопоршневих установок. "Простими словами, це станції, які виробляють електроенергію та тепло, працюючи від газу, і роблять енергосистему стійкішою, забезпечуючи необхідний резерв під час блекаутів", – зазначається в повідомленні.

У прокуратурі інформують, що в ході слідчих дій отримано докази того, що фактично приватна компанія отримувала оплату за виконані роботи за завищеною ціною і виводила переплату через фіктивні підконтрольні фірми та проведення з ними безтоварних операцій.

"Задокументовано збитки державним та комунальним підприємствам на 129 млн грн", – наголошують в Офісі генпрокурора.

У межах кримінального провадження проведено низку обшуків. За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури директору приватного товариства повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 209 КК України – легалізація майна, одержаного злочинним шляхом. Слідчі дії тривають.