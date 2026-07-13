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Окупанти вночі завдали удару по житловому будинку в Запоріжжі, двоє загиблих – ОВА

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Окупанти вночі завдали удару по житловому будинку в Запоріжжі, двоє загиблих – ОВА
Фото: Нацполіція

Двоє людей загинуло, ще 11 отримали поранення, зокрема двох, в тому числі неповнолітнього, шпиталізовано у важкому стані внаслідок російського удару по житловому будинку в Запоріжжі в ніч на понеділок, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"На жаль, двоє людей загинуло: рятувальники підняли два тіла з-під завалів будинку, зруйнованого російським безпілотником у Запоріжжі. Внаслідок нічної атаки також поранено 11 людей, у точу числі 15-річного хлопця. Він та 41-річна жінка у важкому стані у лікарні", – написав Федоров у Телеграм.

Раніше він повідомляв, що російські окупаційні війська станом на ранок понеділка завдали понад 900 ударів по 51 населеному пункту області. Загинув один мирний житель і 13 постраждали.

Ворог 10 липня атакував центр Запоріжжя КАБами, зруйновано житлові та нежитлові будинки. Повідомлялося про одного загиблого та 29 постраждалих.

#запоріжжя #удар_рф
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