В Молдові впав та вибухнув російський БпЛА – ЗМІ

У ніч проти понеділка поблизу с. Копанця в Каушенському районі (Молдова) впав і вибухнув дрон, за даними міністерства оборони та міністерства закордонних справ, дрон моделі "Герань-2" (Shahed-136) пролітав над повітряним простором республіки в ході повітряних атак Російської Федерації на Одеську область, повідомляє NewsMaker.md.

"За даними Генерального інспекторату поліції, близько 01:03 через службу 112 до поліції надійшло повідомлення про те, що на околиці селища Копанца в Каушенському районі було виявлено невеликий літальний апарат, схожий на дрон, який під час зіткнення з землею вибухнув і спричинив пожежу", – пише видання.

Міноборони заявило, що "за попередніми даними, літальний апарат типу "Герань-2" (Shahed 136) пролетів над повітряним простором Республіки Молдова в результаті повітряних атак Російської Федерації на Одеський регіон України".

МЗС Молодови засудило "порушення повітряного простору Республіки Молдова безпілотником типу "Геран-2" (Shahed-136), який у контексті повітряних атак, здійснених Російською Федерацією на Одеську область України, пролетів над територією нашої країни та впав поблизу населеного пункту Копанця Каушенського району, де й вибухнув".

"Цей новий інцидент є серйозним і неприйнятним порушенням повітряного простору Республіки Молдова та ще раз підтверджує, що агресивна війна Російської Федерації проти України створює прямі ризики для безпеки наших громадян та всього регіону", – також зазначається у заяві міністерства.