ДБР: на Буковині затримано військовослужбовця, який за $10 тис. допомагав чоловікам незаконно виїжджати до Румунії

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно зі Службою безпеки України та за сприяння Держприкордонслужби затримали військовослужбовця на Буковині, який долучився до схеми незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків до країн Євросоюзу.

"За гроші він мав доставляти чоловіків із Чернівців до ділянки кордону з Румунією, яку можна було перетнути пішки поза пунктами пропуску. Також військовий обіцяв підібрати дату й час, щоб уникнути прикордонних нарядів", – йдеться в повідомленні ДБР на сайті в понеділок.

Згідно з повідомленням, інші учасники оборудки підшуковували охочих незаконно виїхати з України та передавали їхні контакти виконавцям.

"Вартість такого "маршруту" становила $10 тис. з людини. Отримані кошти розподіляли між усіма учасниками схеми, зокрема й організаторами", – уточнюють у відомстві.

1 липня 2026 року військовослужбовця затримали "на гарячому" після одержання коштів від військовозобов’язаного чоловіка.

Військовий підозрюється у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів – ч. 3 ст. 332 КК України.

Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.