Президент України Володимир Зеленський анонсував низку зустрічей з партнерами щодо посилення української протиповітряної оборони та санкційного тиску на РФ.

"Сьогодні росіяни знову перемогли абсолютно цивільні об’єкти – звичайні пасажирські автобуси в Одесі, звичайні житлові будинки в Запоріжжі, звичайну лікарню на Харківщині. Кожен день такої війни Росії проти життя лише доводить правильність підтримки України з усіх точок зору: оборонної, політичної та просто людської. І всі у світі це бачать – бачать, що Україні потрібно більше ППО, більше захисту життя і що російське керівництво зійшло з розуму через війну та абсолютно нераціонально відмовляється закінчувати війну", – написав Зеленський в Телеграм у понеділок.

Голова держави при цьому наголосив, що тиск на РФ має спрацювати. "Нові санкції проти агресора, нові пакети підтримки для України, нові проєкти – як наш європейський антибалістичний проєкт FREYJA – усе це має спрацювати. Дякую всім, хто допомагає. Найближчим часом будуть зустрічі та перемовини, які повинні посилити наш захист", – сказав Зеленський.

Як повідомлялося, Сили оборони України у ніч на понеділок знешкодили 123 з 134 безпілотників противника, а також три з трьох випущені ворогом авіаційні ракети Х-59/69, проте зафіксовано влучання шести ударних дронів на п’яти локаціях, а також падіння уламків збитих ворожих на чотирьох локаціях. Сили оборони за добу ліквідували 1600 окупантів, п’ять танків, 58 артсистем, три бронемашини, 1734 БПЛА, а також 499 авто та спецтехніки противника.